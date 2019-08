Festa del Pd, multe a raffica per divieto di sosta

PANDINO (14 agosto 2019) - Una ventina di auto in divieto di sosta, sia lungo via Circonvallazione, sia in strade laterali, multate nei giorni scorsi dalla polizia locale: le sanzioni sono scattate in occasione del servizio straordinario di pattugliamento serale, organizzato in concomitanza con la festa democratica, in corso nell’arena esterna del castello e che si concluderà domenica. A predisporre un programma di uscite notturne dei vigili era stato, nelle scorse settimane, il sindaco Piergiacomo Bonaventi. «Nessun intento vessatorio - ha detto - ma volontà di far rispettare le regole».

