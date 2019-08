Riserva Menasciutto, bosco devastato dal maltempo

PIANENGO E RICENGO (13 agosto 2019) - Anche la riserva naturale della palata del Menasciutto, che fa parte del parco del Serio e si trova in un territorio compreso tra i comuni di Pianengo e Ricengo, ha subìto pesati danni a causa della tromba d’aria di mercoledì scorso. Lo ha verificato personalmente il consigliere comunale pianenghese Andrea Serena, nel corso di un sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi scorsi. Decine di alberi ad alto fusto abbattuti dalle violentissime raffiche di vento, che tanti danni hanno causato alle coltivazioni, alle stalle e cascine e nei paesi del territorio: da Sergnano a Ricengo e Bottaiano, per arrivare a Camisano e Casale. Lo stesso sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio ha assicurato la massima attenzione al problema: «Stiamo programmando un vertice con l’ente Parco del Serio, proprio per capire come intervenire». A quanto è stato sinora verificato, la tromba d’aria ha causato i maggiori danni alla vegetazione nella parte settentrionale della riserva naturale. La situazione è invece meno pesante nella zona sud dell’area protetta. Per via di alcune piante ad alto fusto crollate al suolo, il sentiero battuto nella parte nord della riserva non è al momento percorribile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO