Pergolettese eliminata dalla Coppa Italia

CREMA (11 agosto 2019) - Niente da fare per la Pergolettese che viene eliminata dalla Coppa Italia. Dopo la sconfitta di Alessandria contro la Juventus Under 23 per 2 a 0, i gialloblu di Contini hanno perso con identico punteggio al Voltini contro la Reggiana. Successo meritato per gli emiliani che hanno deciso l’incontro nella ripresa dopo aver sfiorato in un paio di occasioni il vantaggio già nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Le reti del successo della Reggiana sono state realizzate da Scappini e da Marchi.

