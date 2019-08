Tornano gli abbandoni di rifiuti

CREMA (10 agosto 2019) - Raggiunge quota 480 chilogrammi il computo dei rifiuti raccolti dagli operatori di Linea gestioni, intervenuti nei giorni scorsi lungo la bretella della provinciale 591, che collega il Cremasco con il casello autostradale della Brebemi di Romano di Lombardia. Come previsto dalla convenzione in essere con i Comuni di Camisano, Ricengo, Casale Cremasco Vidolasco, Crema e Offanengo, il servizio bimestrale ha come obiettivo di mantenere pulita l’arteria, sovente teatro di abbandoni di ogni tipo di materiale. Iniziato nel dicembre scorso, ad oggi il risultato complessivo raggiunto da questa serie di interventi è stato il recupero di 8.680 chilogrammi di immondizia tolti dalle piazzole di sosta e dalle aree a ridosso dei guardrail.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO