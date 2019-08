Piazza Garibaldi, passerelle per entrare nei negozi

CREMA (11 agosto 2019) - Nuovi disagi per i commercianti di piazza Garibaldi e all’imbocco di via Mazzini, ma anche per i residenti e per chi deve raggiungere gli esercizi commerciali per fare acquisti. Nelle settimane dopo Ferragosto, il cantiere di rifacimento della pavimentazione dello slargo si sposterà di fronte a questi negozi. Gli scavi necessari per rifare il fondo, sostituendo l’asfalto con le lastre in pietra, renderanno inevitabile l’utilizzo di passerelle in legno, per consentire l’ingresso e il passaggio dei pedoni. Secondo l’ultimo aggiornamento del programma dei lavori, fornito nei giorni scorsi dal Comune, questi interventi dovrebbero cominciare lunedì 19. Da domani, infatti, gli operai andranno in ferie: è previsto qualche giorno di pausa per Ferragosto. «Il cantiere — spiega una nota diffusa dagli uffici di piazza Duomo — procede secondo il crono programma stabilito: attualmente sono stati posati circa 1.200 metri quadrati di pavimentazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO