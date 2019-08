Gagèt d’agosto a Alba Adriatica

CREMA (11 agosto 2019) - Bagno di folla e trasferta in Abruzzo per il Gran Carnevale cremasco: la maschera tradizionale del Gagèt col sò uchèt, accompagnata dagli altri figuranti, è stata tra i protagonisti del corteo che ha animato la lunga notte di Alba Adriatica, località balneare in provincia di Teramo. Un’amicizia consolidata e rinnovata l’altra sera, quella tra gli organizzatori della kermesse cittadina e abruzzese. Un gemellaggio ormai decennale che vede ogni anno, in occasione delle sfilate di febbraio e marzo, le maschere di Alba restituire la visita. Con il gruppo cremasco c’era anche il presidente Eugenio Pisati. Per tutti l’occasione di portare il nome di Crema nella popolare località turistica, stracolma di villeggianti in questo periodo centrale del mese tradizionalmente dedicato alle ferie. Madrina e ospite d’onore della serata la show girl e presentatrice Jo Squillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO