Slot spente sei ore, controlli e cinque esercizi multati

CREMA (9 agosto 2019) - In un territorio in cui il gioco d’azzardo divora 400 milioni di euro l’anno, il Comune stacca la spina alle slot con premi in denaro per sei ore al giorno. E soprattutto fa rispettare l’ordinanza, entrata in vigore in primavera, con specifici controlli della polizia locale. Cinque gli esercizi multati nelle ultime settimane. E per ciascuno, la contravvenzione ammonta a 517 euro. «In caso di recidiva — spiega il comandante dei vigili, Giuliano Semeraro — viene trasmessa una comunicazione all’agenzia dei Monopoli, da cui può derivare anche la sospensione della licenza. O nei casi più gravi, la revoca. La gran parte delle segnalazioni di irregolarità ci giunge proprio dai gestori degli esercizi che rispettano l’ordinanza. E ciò ci fa estremamente piacere».

