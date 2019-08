Il prefetto a Sergnano: 'Siete forti, vi state già rialzando'

SERGNANO (8 agosto 2019) - Sopralluogo del prefetto Vito Danilo Gagliardi a Sergnano, per prendere visione dei danni provocati nel pomeriggio di ieri alle strutture comunali e private e alle campagne. "Mi sento vicino a voi, vi considero compaesani. Siete forti, vi state già rialzando. Qui per solidarietà e sostegno. Presto per la conta dei danni ma gli uffici preposti si attiveranno secondo le rispettive competenze, valutando cosa si può fare". Visita con il sindaco agli edifici più colpiti: casa accoglienza, asilo, municipio, scuole medie parco Tarenzi.

