Crema, ospedale: mancano pediatri

CREMA (8 agosto 2019) - Mancano i pediatri all’ospedale Maggiore: di conseguenza l’Azienda socio sanitaria territoriale è stata costretta a rivolgersi a due cooperative di specialisti, una di Roma l’altra di Domodossola, per coprire i turni di notte, dalle 20 alle 8. Una convenzione che rimarrà in vigore sino a fine estate e forse anche oltre, almeno sino a quando non verranno selezionati tre pediatri da aggiungere agli otto in servizio attualmente. La qualità del servizio che verrà offerto in questo periodo, va sottolineato, manterrà comunque gli attuali ottimi livelli. «L’ottimale - conferma il direttore sanitario Roberto Sfogliarini - è avere undici medici nel team. In corso abbiamo una selezione pubblica per la copertura di due posti, ma si è reso disponibile un solo candidato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO