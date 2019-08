Sicurezza stradale, nuovo asfalto: lavori per 400 mila euro

CREMA (7 agosto 2019) - Stanziati 400 mila euro dal Comune per opere di rifacimento di alcuni tratti di asfalto particolarmente rovinati in città. L’appalto in questione verrà assegnato a settembre, con i lavori che dovrebbero prendere il via subito dopo, probabilmente a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Si tratta di un piano straordinario di manutenzione stradale, approvato dalla giunta Bonaldi. Interesserà le vie Bramante, Del Fante, Valera, Valsecchi, XI Febbraio, Libero Comune, Macallè, Pandino e Prati, oltre a un tratto del viale di Santa Maria. In programma anche il rifacimento del parcheggio, attualmente di ghiaia, della palestra Cremonesi: verrà riqualificato con la posa di una pavimentazione in autobloccanti.

