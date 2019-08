Morto in moto: tutti per Davide, il ragazzo sorridente

CASALETTO VAPRIO (6 agosto 2019) - «Bella Dade sarai sempre il nostro piccolo motociclista». Le lacrime e lo strazio di amici e compagni di scuola, ma anche la voglia di stare tutti insieme per ricordare Davide Zanatta come il ragazzo sorridente «dal sorriso genuino, con le piccole fossette che si formavano ai lati della bocca: era impossibile litigare con te». Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali del 17enne morto domenica sera: in sella alla sua moto da cross era caduto in via Europa, andando ad impattare contro la recinzione all’altezza della cabina elettrica. La chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire gremita di gente. Nei primi banchi i familiari dello studente, iscritto all’alberghiero dello Sraffa, a cominciare dalla mamma Lara e dal papà Silvio. A piangere Davide anche la sorella Julia, di tre anni più giovane e i nonni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO