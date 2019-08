Furto sventato al bar, ladri in fuga e danni

CAPRALBA (6 agosto 2019) - Si sono dileguati - tre a piedi e uno a bordo di un furgone rubato poi abbandonato - appena si sono accorti dell'arrivo dei carabinieri senza avere il tempo di rubare nulla. Furto sventato, la scorsa notte, al Marilyn Cafè di via Roma. All'interno del veicolo (sottratto a un 62enne di Vertova, Bergamo), poi recuperato, i militari della stazione di Vailate hanno trovato anche targhe appartenenti ad un altro furgone intestato a un 70enne di Canonica d'Adda (Bergamo). Pur non avendo portato via niente dal bar, l'intrusione dei malviventi ha lasciato ingenti danni ad una porta e al muro del locale.

