Nido e asilo, agosto in cantiere per finire in tempo

SPINO D’ADDA (7 agosto 2019) - Corsa contro il tempo per arrivare ai primi di settembre con il nuovo nido - praticamente rifatto da zero nell’area che ospitava quello vecchio - già pronto ad ospitare i bambini. Lo stesso discorso vale per la materna, oggetto di una profonda ristrutturazione. Entrambi i cantieri, finanziati con 3,7 milioni di euro (per il 70% provenienti da un bando regionale) erano cominciati nella tarda primavera 2018. Nell’ultimo anno genitori, educatrici e bambini delle due scuole avevano dovuto sopportare diversi disagi. La materna, ad esempio, aveva trasferito alcune sezioni in oratorio: questo aveva consentito agli operai di intervenire anche all’interno dell’edificio, modulando il cantiere in base alle esigenze della didattica. Non era stato invece possibile fare la stessa cosa al nido, abbattuto e rifatto da zero. Per questo motivo l’attività era stata trasferita nell’ex oratorio femminile, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia. C’erano stati anche dei problemi, dovuti a infiltrazioni di umidità durante l’inverno.

