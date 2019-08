Tortelli & Tortelli, menù in inglese ma niente musica dal vivo

CREMA (5 agosto 2019) - Un menù scritto in inglese, ma niente più band e musica dal vivo. L’edizione di quest’anno di Tortelli & Tortelli, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 in piazza Aldo Moro, sarà poliglotta, a servizio dei turisti, ma soft. «Montare il palco – ha spiegato Chicca Coroneo delle Tavole Cremasche, organizzatrici della manifestazione gastronomica - avrebbe aumentato gli adempimenti necessari per la sicurezza, che già sono infiniti. E poi c’era chi si lamentava per il volume». La presentazione della tradizionale rassegna è avvenuta stamattina nella sala dei Ricevimenti di palazzo comunale alla presenza degli assessori Emanuela Nichetti e Matteo Gramignoli, di Claudia Bonomi della Pro loco e di Mariangela Cerri, sempre del gruppo ristoratori delle Tavole Cremasche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO