Auto contro bici, ciclista 46 enne in ospedale

CREMA (5 agosto 2019) - Ennesimo investimento di un ciclista. L’ultimo in ordine di tempo è del primo pomeriggio di oggi, in centro città, in corrispondenza dell’incrocio formato dalla confluenza delle vie Della Ruota e via Ponte della Crema. Dei rilievi di legge se si è occupata una pattuglia della polizia locale cittadina. Ad avere la peggio è stato naturalmente il ciclista, un uomo di 46 anni, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. All’origine dell’incidente tra bici e auto c’è una mancata precedenza.

