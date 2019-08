Incidente in moto, muore 17enne

CASALETTO VAPRIO (5 agosto 2019) - Ancora sangue sulle strade, ieri sera poco prima delle 22.30 in via Europa, con vittima un giovanissimo. Un 17enne ha perso la vita a causa di un incidente in moto. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sarà compito delle forze dell'ordine intervenute immediatamente insieme alla Croce Verde di Crema e all'automedica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO