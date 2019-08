Targa del Pd imbrattata: «E non è la prima volta»

VAILATE (4 agosto 2019) - Vandalismo contro la sede del circolo vailatese del Pd, in via Zambelli. Ignoti, la scorsa notta hanno imbrattato con scritte offensive fatte con un pennarello nero la targa-ricordo di Franco Belletti, attivista del partito cui il circolo stesso è dedicato. Ad accorgersi dell’accaduto è stata l’ex parlamentare, oggi assessore del Comune di Crema, Cinzia Fontana. Non è la prima volta che la sede dei Dem vailatesi subisce vandalismi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO