Scrp, i Comuni ribelli vogliono i soldi

5 agosto 2019 - I Comuni di Romanengo, Soncino, Casale-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Salvirola, Palazzo Pignano, Ticengo e Trescore Cremasco hanno firmato un accordo di collaborazione per gestire unitariamente le fasi dell’arbitrato o del giudizio in tribunale nei confronti della società partecipata Scrp. Il contenzioso tra gli otto enti pubblici e la società è sorto dopo la modifica dello statuto di Scrp, nella quale gli obiettivi societari venivano radicalmente ridefiniti, con la scomparsa delle attività di gestione e di erogazione di numerosi servizi pubblici, per lasciare il posto ad attività e servizi di management. I Comuni dissidenti hanno dunque respinto la proposta di modifiche statutarie e i rispettivi sindaci hanno esercitato il diritto di recesso del proprio Comune, richiedendo il rimborso delle quote detenute in Scrp. Dopo aver atteso qualche mese e dopo numerosi solleciti andati a vuoto, i Comuni hanno deciso di condividere l'intento di gestire insieme la fase di diffida a Scrp, affinché provveda nell'immediato alla liquidazione di quanto dovuto ed hanno affidato all'avvocato Raffaella Bordogna il compito di assisterli e di tutelarli. Bordogna ha chiesto al tribunale la nomina di un arbitro che possa risolvere la controversia.

