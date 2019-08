A Pandino sindaco di pattuglia con i vigili

PANDINO (5 agosto 2019) - Il sindaco Piergiacomo Bonaventi di pattuglia insieme agli agenti della polizia locale. Lo aveva annunciato in sede di insediamento e dal fine settimana appena concluso ha predisposto un servizio straordinario serale dei vigili, iniziativa che si ripeterà anche nel prossimo week end. «Monitorare il paese, controllando i luoghi sensibili, a cominciare dalle zone dove si sono registrati problemi relativi a schiamazzi e vandalismi – spiega Bonaventi –, questo è l’obiettivo delle pattuglie serali. Un servizio che abbiamo deciso di introdurre dopo tanti anni in cui non erano mai state organizzate. Abbiamo ricevuto ottimi riscontri da parte dei pandinesi. Sono stato fermato da diversi cittadini che mi hanno sottolineato come sia importante che la sera ci sia una sorveglianza». L’operazione sicurezza lanciata dal primo cittadino leghista, prevede un impegno soprattutto durante i fine settimana, con i vigili che usciranno dalle 19 alle 24. In occasione della prima iniziativa, che si è tenuta venerdì, lo stesso Bonaventi ha preso parte al pattugliamento del paese.

