Trucca e pettina i vip: «Porto Crema in tutta Italia»

CREMA (4 agosto 2019) - Quasi 20 mila spettatori in due serate e decine di personaggi del mondo dello spettacolo che si sono alternati sul palco. Sono i numeri che hanno decretato il successo del grande concerto-evento del tenore Andrea Bocelli, tenutosi nei giorni scorso a Lajatico. Dietro le quinte, ad occuparsi del trucco e delle acconciature di artisti e ospiti vip, c’era anche un cremasco, Roberto Poggi, 60enne parrucchiere e truccatore, titolare del negozio di piazza Trento e Trieste.

«Ho coordinato 35 colleghi provenienti da tutta Italia, per conto di Area Stile di Marco Lanfranchi, l’organizzazione che si occupa di eventi internazionali di questa portata. Nell’anno di Leonardo da Vinci ho pure dipinto l’uomo vitruviano». Poggi non è nuovo a questo tipo di manifestazioni, avendo lavorato per il Festival di Sanremo e per il Festival del cinema di Venezia.

