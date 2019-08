Crema città di gatti: 56 le colonie

CREMA (4 agosto 2019) - Sporcizia, cattivo odore e disordine. Dovuti a cibo, piattini e scatolette abbandonate e agli escrementi degli animali. Una situazione igienico-sanitaria che sta diventando un problema in molte zone della città e della periferia. La massiccia presenza di gatti randagi va regolamentata e per questo il Comune ha deciso di intervenire. L’assessore Matteo Gramignoli e gli uffici del settore Ambiente hanno svolto lo scorso mese di maggio un censimento delle colonie feline presenti su tutto il territorio comunale, per poterci mettere mano e per riordinarle. La scoperta è che le colonie riconosciute e autorizzate sono ben 56 e i gatti diverse centinaia. Ciascuna di queste colonie è affidata a un responsabile, che può essere un’associazione o un privato cittadino. Alcune vengono gestite dall’associazione Arischiogatti, ma la maggior parte sono affidate a persone di buona volontà.

