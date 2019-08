In gommone sull’Adda, protezione civile con i bimbi

SPINO D'ADDA (3 agosto 2019) - A lezione di protezione civile lungo il fiume Adda, con tanto di discesa in gommone accompagnati anche dai sub del nucleo di Cremona. Un’avventura entusiasmante per 40 bambini del centro estivo comunale, tra cui anche alcuni piccoli che frequentano la scuola materna. Merito del gruppo comunale guidato da Giuseppe Gatti. Nei giorni scorsi, i volontari della protezione civile spinese hanno accolto i piccoli e gli educatori di buon mattino sull’argine a Comazzo. Avevano già allestito un campo base la sera prima, fermandosi poi a dormire la notte. Al loro fianco anche i sub, per spiegare i segreti del fiume e anche come evitare pericoli.

