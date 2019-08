Manda in frantumi una porta a vetri con un pugno, 59enne in ospedale

MADIGNANO (3 agosto 2019) - Intorno alla mezzanotte i carabinieri della stazione di Crema, unitamente a personale sanitario 118, sono intervenuti presso la casa dell'accoglienza perché un 59enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, in preda ad una crisi d'ira scaturita dal litigio di altri due ospiti che non riusciva a sedare, ha sferrato un pugno contro una porta a vetri mandandola in frantumi e procurandosi una profonda ferita al polso destro. Il malcapitato è stato trasportato all'ospedale di Crema dove risulta attualmente ricoverato in attesa di intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.

