Al Voltini gabbia per i tifosi: la ciclabile si dimezza

CREMA (3 agosto 2019) - La prima impressione che si ha quando la si vede è di tristezza. A seguire vengono il lato estetico, che porta a dire che è davvero brutta, e quello pratico, che fa notare come la pista ciclopedonale risulti più che dimezzata e ridotta a un budello. Stiamo parlando della gabbia che da qualche giorno è stata montata in viale De Gasperi, davanti agli ingressi dello stadio Voltini, già dotato di 30 telecamere. In termine tecnico si chiama area di prefiltraggio e serve a contenere e incanalare i tifosi ospiti prima che possano entrare nell’impianto. Comunque la si voglia giudicare, la gabbia esteticamente è il cosiddetto pugno in un occhio e il fatto che si trovi nel viale di accesso al centro città, fa storcere ancora di più il naso. Il Comune è stato costretto a realizzarla.

