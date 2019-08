Fuoristrada come ariete, colpo al bar

CAPRALBA (2 agosto 2019) - Intorno alle 4 di questa mattina i carabinieri sono intervenuti a Capralba in via Roma presso il locale pubblico Dream Café dove ignoti malfattori, poco prima, utilizzando un fuoristrada come ariete, hanno scardinato gli accessi. Bottino in corso di quantificazione. Le immediate ricerche con pattuglie in circuito hanno permesso di rintracciare abbandonato lungo la Provinciale 63, già nel territorio di Campagnola Cremasca, il fuoristrada utilizzato per la commissione del reato, rubato il giorno prima a un artigiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO