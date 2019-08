Melotta e Paullese, estate di cantieri su ponti e strade

CREMA (2 agosto 2019) - Con i lavori di ieri lungo il ponte sul fiume Serio della Melotta, tra Pianengo e Ricengo, è scattata l’operazione sicurezza, messa a punto dalla Provincia sulle arterie cremasche. Lavori di sistemazione del fondo, prove di carico sui manufatti e altri interventi, che rientrano in una serie di investimenti da quasi un milione di euro, soldi in parte già spesi per altri interventi nel territorio cremonese e casalasco. Prossimi step, i lavori sulla Paullese, non solo nel tratto raddoppiato tra Crema e il fiume Adda, ma anche al rondò di Ca' delle Mosche e lungo il viadotto della tangenziale di Crema. Cantieri programmati dalla metà di agosto in avanti, con una prospettiva di una decina di giorni di interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO