Cantiere Crema 2020, facilitazioni per residenti e carico e scarico merci

CREMA (1 agosto 2019) - Lavori di Crema2020 in Via Stazione: confermati i lavori e loro tempistica e confermata anche l’ordinanza generale sul divieto di accesso da entrambi i lati, da via Palmieri al civico 20 di via Stazione; cambia però la possibilità, per i residenti e i negozianti del complesso “Mura venete”, di accedere al parcheggio e ai box auto privati. Facilitando così i residenti e il carico e scarico merci di chi vi lavora.

Il cantiere sarà diviso in due: nella prima parte, gli operai della 3V srl interverranno da via Palmieri al cancello di ingresso delle “Mura venete”, escludendolo dai lavori. Una volta conclusa questa parte e riaperta la strada, il cantiere proseguirà dal cancello di ingresso, sempre escluso, fino al civico 20.

In questo modo, durante la prima parte di lavori sarà possibile accedere alle Mura venete da via Stazione e uscire sempre e solo verso sinistra. Durante i lavori della seconda parte, l’accesso avverrà da viale Santa Maria e in uscita i mezzi potranno girare sempre e solo verso destra.

Con questa soluzione, i giorni in cui l’accesso per residenti e negozianti sarà del tutto impedito si riducono a tre: i giorni necessari – non ancora precisati, ma che saranno comunicati per tempo agli interessati – per la realizzazione del cordolo stradale all’altezza del cancello di ingresso. In quei giorni sarà raccomandato a residenti e commercianti di portare i loro autoveicoli all’esterno del cantiere.

Naturalmente, anche il singolo giorno necessario a fine lavori per l’intera ri-asfaltatura della via e nuova segnaletica richiederà l’esclusione del transito dei mezzi privati dall’area.

