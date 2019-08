Scure sulla festa Pd, dal 2020 massimo 10 giorni

PANDINO (1 agosto 2019) - Quest’anno il silenziatore alla musica, l’anno prossimo il taglio drastico alla durata della kermesse, che potrebbe scendere sotto i 10 giorni effettivi. La neo amministrazione comunale di centrodestra sembra proprio aver messo nel mirino il Pd pandinese e in particolare la manifestazione che prenderà il via martedì per proseguire sino al 18 agosto (13 serate) nell’arena esterna del castello visconteo. La novità di questi giorni è la decisione di rivere il regolamento comunale, relativo agli appuntamenti pubblici. «Va modificato – conferma il sindaco Piergiacomo Bonaventi – non abbiamo intenzione di penalizzare nessuno in particolare. S tratta di un discorso generale: non va bene che l’arena esterna del castello sia occupata per quasi un mese. E’ un arco di tempo troppo lungo. Così facendo ci sarebbe più spazio anche per altre manifestazioni». Storicamente, l’unica iniziativa che occupa così a lungo la zona adibita a parcheggio è proprio la festa dem dell’Alto cremasco. In occasione delle due fiere, il luna park rimane in paese un paio di settimane. Al massimo un week end durano altre manifestazioni, come Panda a Pandino. «Siamo concentrati sulla kermesse di quest’anno – sottolinea Massimo Bonanomi, ex assessore, ex segretario del Pd pandinese e anima della festa –: staremo a vedere come sarà il nuovo regolamento e in sede di confronto, che auspico ci sia, porteremo le nostre ragioni. Nel frattempo, ci adeguiamo alle limitazioni sonore. Abbiamo acquistato un fonometro, con il quale misureremo il livello».

