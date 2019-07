Marcia per non dimenticare, staffetta da Pandino a Soncino

PANDINO (31 luglio 2019) - Si è corsa stamattina la tappa Pandino Soncino della marcia per non dimenticare, in memoria delle vittime della strage terroristica di Bologna del 2 agosto 1980. La staffetta, arrivata in paese da Spino, ha visto i podisti pandinesi raccogliere il testimone e portarlo per 26 chilometri sino a Soncino. A Pandino, a ricevere i marciatori è stato il sindaco Piergiacomo Bonaventi, insieme al vice Francesca Sau. Venerdì all'alba la marcia, partita ieri da Milano, si concluderà a Bologna, poi il corteo e la commemorazione ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO