Pompa a immersione difettosa, pensionato muore folgorato

MONTE CREMASCO (31 luglio 2019) - Tragedia nella serata di ieri a Monte Cremasco. Un pensionato di 75 anni, mentre stata utilizzando una pompa ad immersione all'interno di un canale di irrigazione, è rimasto folgorato ed è morto sul colpo. In suo soccorso sono intervenuti la moglie 71enne e un nipote 62enne, rimasti anch'essi folgorati e trasportati all'ospedale Maggiore di Crema. Ricoverati in osservazione, per fortuna non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pandino, il personale del 118 e dell'Ats. I primi accertamenti permettevano di ricondurre le cause del tragico incidente ad un difetto della pompa e dell'impianto elettrico alla quale era collegata.

