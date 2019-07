Stadio Voltini, via l’amianto dalla tribuna centrale

CREMA (31 luglio 2019) - Sono in pieno svolgimento i lavori di sistemazione e adeguamento dello stadio Voltini, resisi necessari dopo la promozione in serie C della Pergolettese. L’elenco delle opere, dettato al Comune dalla Lega Pro e dal commissariato, è piuttosto corposo e comporterà una spesa superiore ai 250 mila euro. L’intervento più robusto è la rimozione dei 500 metri quadri di amianto presente nelle lastre poste sul tetto della tribuna centrale. La copertura è stata tolta e verrà sostituita con materiale a norma. Il secondo intervento, che è stato completato ieri è la posa delle poltroncine sulla tribuna laterale e nel settore Distinti. In ragione di questa operazione, imposta dalla Lega Pro, la capienza scenderà da 4.095 a 3.200 posti numerati, in quanto per la ridotta larghezza dei gradoni le poltroncine, di colore blu, sono state collocate soltanto a file alterne. Una perdita secca di circa 900 posti, che non rappresenta certo un affare per le società che utilizzano lo stadio.

