Marciapiedi, trappola per pedoni

CREMA (31 luglio 2019) - Dovrebbero essere le corsie preferenziali dei pedoni: corsie protette, non a caso rialzate di qualche centimetro dalla carreggiata, per camminare in sicurezza. Se non fosse che, tra rattoppi, buche e sgretolamento dell’asfalto, somigliano più a percorsi fuoripista che a passerelle dedicate. Il risultato è quello che gli spostamenti quotidiani, anche sotto casa, avvengono spesso su percorsi accidentati. La denuncia viene da un cittadino, Roberto Bandirali, che ama camminare in città e che dunque ben conosce i tanti punti critici. Un paio di settimane fa aveva denunciato la tragica situazione dei marciapiedi di via Bombelli, abbandonati da anni al loro destino. Ora, torna a segnalare altre situazioni di pericolo o quantomeno di incuria. Chi ama passeggiare in città, come Bandirali, deve dunque tenere lo sguardo fisso a terra, per dribblare gli ostacoli nei punti più accidentati. Cautela e prontezza di riflessi non sono indispensabili, ma sono fortemente consigliati. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione per riparare i chilometri di strade urbane e di marciapiedi, l’insidia può essere dietro l’angolo.

