Ospedale, chiuso l’ingresso alla palazzina dei reparti

CREMA (30 luglio 2019) - Almeno sino a venerdì rimarrà chiuso l’ingresso principale alla palazzina centrale dell’ospedale Maggiore. Il motivo è un cantiere all’interno del monoblocco. I lavori interessano il vecchio corridoio del piano terra, separato dall’atrio da una parete a vetri. Questa barriera va demolita, per creare un ambiente unico e per ragioni di sicurezza. In caso di incendio o comunque di evacuazione, le ridotte dimensioni del passaggio non lo rendono adeguato come via di fuga. Per questa ragione i vertici dell’Azienda socio sanitaria territoriale hanno deciso di eliminare il corridoio unendolo con il resto dell’atrio di ingresso. Impossibile, però, svolgere i lavori in sicurezza senza chiudere l’accesso principale. Da oggi, dunque, chi deve recarsi nella palazzina centrale, che ospita la gran parte dei reparti, è obbligato a utilizzare l’ingresso laterale sulla destra dell’edificio. Si tratta dell’accesso del vecchio pronto soccorso, che oggi porta nel corridoio che conduce agli ascensori per il reparto di pediatria, ad alcuni ambulatori e all’accettazione. Da questa entrata si possono poi raggiungere tutti i piani dell’edificio. Un largo giro ben segnalato da cartelli e indicazioni sistemate dal personale nei giorni scorsi. Disagi che dovrebbero essere concentrati in questi pochi giorni. Già per fine settimana tutto dovrebbe infatti tornare all’origine, con la riapertura dell’ingresso principale.

