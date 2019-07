Erbacce in piazza Duomo, i turisti le fotografano

CREMA (30 luglio 2019) - Che sia il salotto buono della città, non vi è dubbio. Che in un salotto, tanto più se buono, non ci possano essere delle erbacce, è altrettanto assodato. Ma non è così in piazza Duomo dove le erbacce sono cresciute in abbondanza attorno ai tavolini all’aperto dei bar, ma anche sui gradini attorno alla cattedrale. Questa mattina verso le 9,30, sono stati proprio alcuni turisti a fotografare le erbacce che spuntano dai cubetti di porfido. Tra l’incuriosito e l’inorridito.

