Case popolari, allarme del M5S

CREMA (28 luglio 2019) - Un numero troppo esiguo: tre alloggi in un anno, quelli che il Comune mette a disposizione delle famiglie in difficoltà economica e sociale. L’allarme porta la firma del Movimento Cinque Stelle cremasco. Il consigliere comunale di minoranza Manuel Draghetti, punta il dito contro la giunta Bonaldi: «Tre appartamenti, considerando le centinaia di richieste di aventi diritto, sono una miseria – sottolinea Draghetti –: si è persa ancora una volta l’occasione per dimostrare tutta l’attenzione e la cura nell’affrontare il disagio abitativo che colpisce soprattutto Crema, pur manifestandosi in modo preoccupante in tutto il Cremasco».

