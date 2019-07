Pedalate biologiche per far bere l'orto

CREMA (28 luglio 2019) - C’è chi fa spinning in acqua, pedalando per bruciare calorie e per mantenersi in forma. E c’è chi invece pedala per pompare acqua dalla roggia. L’esercizio sarà anche meno alla moda, ma è altrettanto efficace per ottenere lo scopo prefissato. Per il secondo anno consecutivo, nel quartiere San Bernardino, si ripete l’esperienza degli orti sociali, laboratorio di comunità organizzato da Fare Legami, progetto di Comunità sociale cremasca, e dal Comune. L’iniziativa, che coinvolge quattro famiglie italiane e tre straniere, si svolge su un terreno di circa 2.500 metri quadrati in via Ricengo, messo a disposizione gratuitamente dall’ex sindaco Bruno Bruttomesso. All’interno di quest’area recintata, ciascuna famiglia ha a disposizione un appezzamento, dove coltiva pomodori, insalata, zucchine, angurie, meloni, sedano, prezzemolo e altri ortaggi per il proprio fabbisogno. L’anno scorso, la fatica più grande è stata quella di procurarsi l’acqua per annaffiare regolarmente gli orti. Ecco allora che in soccorso a queste famiglie è arrivato Bruno Bettinelli, idraulico di San Bernardino prossimo alla pensione, che ha escogitato un meccanismo originale ed efficace, nonché economico ed ecologico, per assicurare la fornitura di acqua. Utilizzando una vecchia bicicletta e, collegando una pompa al movimento dei pedali, Bettinelli ha creato un marchingegno che consente, appunto pedalando, di riempire un serbatoio da mille litri, ma anche di annaffiare direttamente le varie coltivazioni.

