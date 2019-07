Baby gang, paese sotto scacco

PANDINO (27 luglio 2019) - Si sono ripresi con gli smartphone, mentre davano fuoco agli pneumatici nella zona della cascina abbandonata di via Falconera, a fianco della provinciale Bergamina, oppure mentre in piena notte uno di loro si arrampicava sulla statua del Fredo, il monumento ai caduti di piazza Vittorio Eamnuele III. C’è anche questo materiale video, in parte diffuso dagli stessi ragazzi, tutti minorenni, tramite le loro pagine social, tra le prove raccolte dalla polizia locale e dai carabinieri di Pandino e depositate al tribunale dei minori di Brescia, per la denuncia a carico dei sette ragazzini. Ad esso si aggiungono altre foto e alcune testimonianze. Una baby gang in piena regola che da almeno un paio d’anni teneva in scacco il paese. A nulla erano valsi i richiami da parte dei militari e degli stessi vigili che avevano parlato con i genitori.

