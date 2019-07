Crema 2020, ripartono i lavori in via Stazione

CREMA (26 luglio 2019) - I lavori per Crema 2020, con la nuova ditta aggiudicataria, la 3V srl, riprenderanno da lunedì prossimo (29 luglio) e si concentreranno per tutto il mese di agosto in via Stazione. Questo asse stradale, infatti, collegherà i diversi flussi che si inseriranno nella rotatoria che porterà alle pensiline della stazione (e in futuro al sottopasso ferroviario) oppure che lo supereranno per proseguire verso la città; essenziale dunque operare nel periodo di chiusura delle scuole e in condizioni di minor traffico.

I lavori sono divisi in due parti: da lunedì, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Palmieri, si istituirà il senso unico di marcia e divieto di sosta per consentire i lavori sul marciapiede. Il traffico potrà girare attorno a via Palmieri e alla stazione per uscire di nuovo in viale Santa Maria.

Appena conclusa questa prima parte di lavori, nel giro di pochi giorni, verrà completamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto tra via Palmieri e via Stazione civico n. 20. Questa chiusura comporterà una serie di deviazioni e conseguenze: lo spegnimento del semaforo di via S.Maria/via Stazione; l’utilizzo di piazzale Martiri di Nassirya per la sosta dei mezzi del trasporto Pubblico locale; l’impossibilità nell’avanzare del cantiere di raggiungere con un veicolo il supermarket vicino, la Sanitas, il parcheggio delle 'Mura venete'.

Ai residenti nella via interessata alla chiusura sarà garantita l’entrata e l’uscita dalle proprie residenze. Uguale per i commercianti: alle attività economiche nella via interessata alla chiusura, saranno garantiti entrata ed uscita e accesso nelle prime ore della giornata del mezzo per la fornitura dei prodotti. I pedoni potranno sempre raggiungere gli uffici e le attività presenti nell’area interessata dai lavori.



I LAVORI IN SINTESI

29 luglio – primi di agosto: senso unico via Santa Maria-via Palmieri

30 luglio – 30 agosto: chiusura via Palmieri-via Stazione 20 in entrambi i sensi di marcia

