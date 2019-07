Bar del Maggiore, posso bere un caffè ma non posso fare pipì

CREMA (26 luglio 2019) - Visita a un parente o amico ricoverato in ospedale. Nell’attesa, una pausa caffé al bar del Maggiore. Ma con un possibile disagio: la mancanza di un bagno per i clienti. Prima della revisione degli spazi (la struttura del Maggiore è oggetto da tempo di una serie di ristrutturazioni e ammodernamenti) e soprattutto degli orari dei servizi, un cliente poteva contare sui bagni del Cup (Centro unico di prenotazione), che si trova a pochi passi.

Mentre ora, indipendentemente da come è stata riorganizzato l’edificio, molti degli orari di apertura non si sposano, in toto, con quelli del bar. E i clienti restano senza servizi, in caso di necessità. Le segnalazioni sul tema, in questi giorni, si sono rincorse. E ad accomunarle, più o meno sempre le stesse considerazioni: il fatto che ormai sia necessario raggiungere il corpo centrale del Maggiore, per trovare il bagno più vicino. Vale a dire, facendosi non poca strada, oltre la struttura del bar. Se prima di una visita o di un esame, ci si ferma alla caffetteria, di pomeriggio oltre l’orario del Cup, niente servizi igienici nel raggio di pochi metri. Idem per gli orari serali e della domenica, quelli in cui ad esempio si concentra la maggior parte dell’attesa di fronte all’ospedale, per l’ingresso dei parenti. Mentre il Cup è chiuso. Unica alternativa, i servizi interni al Maggiore. Solo di disagio, non di irregolarità, tuttavia, si tratta.

