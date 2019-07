Il Comfort Hotel sfrattato dal giudice

CREMA (25 luglio 2019) - Il giudice del tribunale di Savona ha accolto l’istanza presentata dalla Fondazione Finalpia per la rescissione unilaterale del contratto di gestione con la Comfort Hotel, la società che conduce l’albergo nato dalla trasformazione della ex colonia marina cremasca della frazione di Finale Ligure. Il procedimento era stato avviato nei mesi scorsi in quanto Comfort Hotel non aveva rispettato gli impegni previsti dal contratto di affitto e lamentava arretrati non pagati per oltre 180mila euro. Il giudice ha convalidato lo sfratto per il 23 agosto. A partire da quella data, Comfort Hotel uscirà definitivamente di scena, anche se nella sostanza è dallo scorso autunno che ha smesso di occuparsi dell’albergo di Finalpia, che non ha più riaperto dopo l’ultima stagione estiva.

Per ottenere lo sfratto, la Fondazione ha fatto leva sulla clausola contrattuale che prevedeva la decadenza dell’accordo dopo tre mensilità, anche non consecutive, non corrisposte. Considerando l’importo di cui è debitrice, Comfort Hotel è andata ben oltre i limiti fissati. La Fondazione, dunque, che dopo anni di gestione tormentata con le società Icos prima e Obras poi, fallite o liquidate, pensava di aver finalmente trovato una soluzione per la ex colonia, è costretta di nuovo a cercare un gestore.

