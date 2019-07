Emergenza siluri, nuova stagione di catture

SONCINO (25 luglio 2019) - È ripartita la caccia al più pericoloso dei superpredatori del fiume, dopo il via libera della Regione. Le prime barchette stanno già solcando l’Oglio per dare il via alla seconda tranche del progetto di contenimento del pesce siluro, responsabile di danni gravissimi all’ecosistema del territorio e dell’impoverimento progressivo della fauna ittica. «Si tratta di un’operazione fondamentale per proteggere la biodiversità dell’Oglio – spiega il presidente del Parco Luigi Ferrari –. Anche se da Milano sono arrivati contributi inferiori rispetto allo scorso anno abbiano deciso di continuare. Non demordiamo. Ripianeremo noi quel che manca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO