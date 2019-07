Castello aperto a ladri e vandali

PANDINO (25 luglio 2019) - Il castello visconteo è alla mercé dei vandali: i portoni rimangono aperti sino a notte fonda e dunque il simbolo di Pandino è a rischio. Dopo il furto della statua in plastica del lupo, avvenuto domenica e il raid con danni a tavoli e sedie della cena in bianco di sabato, il Comune corre ai ripari. «Adesso basta: abbiamo contattato l’impresa con cui è in vigore, sino a fine anno, il contratto di vigilanza privata, stipulato dalla passata amministrazione – spiega il sindaco Piergiacomo Bonaventi –: ho espressamente chiesto che venga anticipato l’ultimo passaggio serale dell’incaricato. Oggi la chiusura dei portoni (quello principale, che dà su piazza Vittorio Emanuele III e quello sul lato nord ndr) avviene a un orario non ben definito. Non di rado però è notte fonda. Questa operazione va fatta prima, magari già entro le 24, specialmente durante la stagione estiva. Al momento possiamo adottare solo questa soluzione».

