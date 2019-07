Denunciati i Bonnie e Clyde dei biglietti Gratta e Vinci

OFFANENGO (24 luglio 2019) - Si sono presentati dopo le 7 del mattino di ieri in una tabaccheria di Offanengo per riscuotere i premi relativi ad alcuni biglietti Gratta e Vinci. Lui, 28enne disoccupato residente a Crema, lei 20enne disoccupata di Soresina, entrambi censurati e cittadini di nazionalità marocchina. La coppia è stata però fermata dai carabinieri e dopo gli accertamenti relativi è emerso che i tagliandi di lotteria istantanea erano gli stessi rubati la notte precedente dalla tabaccheria Fumo e Profumo di Soresina. La successiva perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento di 350 Gratta e Vinci asportati a Soresina e di ulteriori 700 la cui provenienza è in fase di accertamento. Secondo gli investigatori un certo numero di questi tagliandi erano stati rubati la notte del 5 luglio scorso in un bar di Crema. Le indagini sono tuttora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO