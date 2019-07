Scomparso il lupo bianco. La statua era esposta al castello

PANDINO (24 luglio 2019) - Svanito nel nulla: poche ore prima era esposto all’esterno del castello, sul muretto del ponte dell’ingresso principale, che dà su piazza Vittorio Emanuele III. Al momento di ricoverarlo nel magazzino, era sparito. Una statua in plastica, un pezzo di design da collezione, raffigurante un lupo bianco mentre ulula e di proprietà del commerciante di arredamento Gianni Silva, è stata rubata domenica sera. Faceva parte, insieme al gemello lupo nero, dell’allestimento che lo stesso Silva aveva curato per impreziosire la coreografia della cena in bianco, la serata dedicata all’eleganza, ma anche all’ecologia, all’educazione, all’etica e all’estetica, promossa per il quarto anno consecutivo nella corte interna del castello visconteo. Oltre 250 i commensali che si erano portati cibo e stoviglie (rigorosamente non usa e getta) da casa. Obbligatorio vestirsi bianco. Un colpo d’occhio suggestivo per un appuntamento di successo. Peccato che quest’anno l’evento sia stato rovinato dal furto e dai vandalismi della notte prima, quando erano stati ribaltati alcuni tavoli e sedie e rotti dei cavalletti, preparati già nella giornata di sabato.

