Lavori, dopo l'elenco dei mali manutenzioni e pulizia

CREMA (24 luglio 2019) - Impianti sportivi comunali rimessi a lucido, con un’operazione che ha comportato una serie di interventi di manutenzione e soprattutto di pulizia straordinaria. Dopo la pepata relazione di marzo della commissione sport, che aveva fatto seguito ai sopralluoghi effettuati per verificare lo stato delle strutture, evidenziando danneggiamenti, scarsa cura e in particolare tanta sporcizia, l’ufficio tecnico e l’ufficio sport hanno approfittato del periodo estivo, nel quale gli impianti non vengono utilizzati, per cercare di rimediare. «Alcuni interventi erano già stati compiuti — spiega il consigliere comunale delegato allo Sport Walter Della Frera — altri sono stati eseguiti nelle scorse settimane, grazie al fatto che in questo momento palestre e campi da calcio sono liberi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO