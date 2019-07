Ripalta Arpina, "Sul tatami per battere la malattia"

RIPALTA ARPINA (24 luglio 2019) - «Da quando pratico il karate la mia vita è cambiata: diverso è il mio modo di pensare e di agire, come differente è la mia lettura della realtà». Teresa Beccalli, 44enne impiegata in un’azienda cremasca la sua sfida alla Sclerosi multipla l’aveva lanciata nove anni fa. Salita sul tatami non ne è più scesa: un esempio di sacrificio, forza di volontà, costanza e amore, una storia tutta da raccontare «La malattia l’ho messa in un angolo – sottolinea –: grazie alla mia perseveranza nello sport ho superato le difficoltà fisiche e ho acquisito maggior consapevolezza che mi ha permesso una vita più serena». Al suo fianco il marito e i due figli Andrea e Luca, rispettivamente di 14 e 18 anni, con i quali vive a Ripalta Arpina.

