Auto d'epoca, folla in paese

MONTODINE (22 luglio 2019) - La più vecchia? Una Fiat 501 S Siluro del 1923, guidata da Roberto Violini. Ma tra i tanti gioielli d’epoca, anche una Amilcar del 1924 e una splendida Chenard & Walcker Torpedo, prodotta in Francia nel 1926 e guidata da Maurizio Senna. E in aggiunta, una Rally Abc Grand Sport de 1928, una preziosa Aston Martin Lm7 del 1931, una Balilla Coppa d’oro del ’33 e altri esemplari rari di auto d’epoca. Sono le protagoniste, questa sera, della gara di regolarità Al Gir dal cantù, di scena in piazza XXV Aprile e sul circuito allestito nell’anello che chiude il centro storico del paese. La singolare manifestazione, giunta alla settima edizione, rientra nel programma della sagra. Ad ammirare le 30 auto da collezione, una folla di appassionati del settore, ma anche semplici curiosi. L’iniziativa è stata promossa dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, la scuderia Piloti sul Serio di Crema e Cavec (club amatori veicoli d’epoca) di Cremona. Tra gli ospiti della serata, il prefetto Vito Danilo Gagliardi e il presidente della Libera associazione agricoltori cremonesi Riccardo Crotti. Con loro, il direttore del quotidiano La Provincia di Cremona Marco Bencivenga.

