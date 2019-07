Campo di Marte, altalena e scivolo inutilizzabili

CREMA (22 luglio 2019) - L’altalena a scodella è ko, così come già da alcune settimane è inutilizzabile lo scivolo adiacente. Entrambi sono stati delimitati con il nastro bianco e rosso. Diminuiscono a vista d’occhio i giochi per i bambini disponibili al parco del Campo di Marte di via Crispi. La zona ombreggiata a ridosso del bar Al Campo cafè, gestito dal consorzio cooperativo Arcobaleno, è meta di decine di famiglie. La presenza dei tappeti elastici e il servizio ristoro la rendono un luogo apprezzato per trascorrere le afose giornate e serate estive. I giochi, però, avrebbero bisogno di manutenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO