Legato a un palo sotto il sole, meticcio in salvo

CREMA (23 luglio 2019) - Una delle troppe storie crudeli legate agli abbandoni di animali, in particolare di cani, per fortuna finita bene: nei giorni scorsi, in città, un passante ha salvato un meticcio. Era sotto il sole, legato a un palo con il guinzaglio. Un’immagine terrificante: fosse rimasto lì ancora per qualche ora sarebbe morto. Salvo, così l’hanno chiamato i veterinari dell’Animal hospital, è arrivato in clinica in condizioni critiche: disidratato e agonizzante. Ha recuperato ed è stato già adottato da una famiglia cremasca. Infine, cosa altrettanto importante, è stato individuato dalle forze dell’ordine — dopo la segnalazione dei veterinari — il responsabile di tanta crudeltà: è stato denunciato per abbandono e maltrattamenti di animale. Purtroppo non di rado chi si disfa del proprio cane non viene individuato. Questo anche per la mancanza del microchip sottocutaneo, che identifica animale e padrone, obbligatorio per legge.

