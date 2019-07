Finalpia, Comfort Hotel: 'Pronti a far entrare nuovi soci'

CREMA (22 luglio 2019) - Quarantotto ore di tempo per fare entrare nuovi soci in Comfort Hotel Spa, soluzione «poco probabile ma non impossibile». Se ciò non avvenisse «agevoleremmo la restituzione della ex colonia di Finalpia, oggi Hotel del Golfo, alla Fondazione che ne è proprietaria». Antonio Denti, presidente della società che gestisce la struttura di Finale Ligure disegna i due possibili scenari a due giorni dall’udienza fissata al tribunale di Savona, nella quale il giudice dovrà esprimersi sulla richiesta di sfratto per morosità presentata dalla Fondazione nei confronti del gestore. In assenza di novità entro mercoledì, il contratto sarà rescisso e la Fondazione dovrà trovare un nuovo gestore attraverso un bando europeo.

